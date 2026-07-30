60 लाख की स्मैक के साथ चौसाना के दो तस्कर गिरफ्तार

चौसाना। पुलिस ने गुरूवार को चौसाना निवासी दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 275 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये है। दोनों आरोपियों को सुंदर नगर से भड़ी मुस्तफाबाद जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर झिंझाना थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तौसीन पुत्र निसार और जाहुल पुत्र इकबाल, दोनों निवासी चौसाना, के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा किया कि बरामद स्मैक उन्होंने सहारनपुर जनपद से खरीदी थी। इस आधार पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी मुकदमे में वांछित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही स्मैक तस्करी के पूरे नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तौसीन के खिलाफ पहले से एनडीपीएस, आबकारी और जुआ अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि जाहुल के खिलाफ यह पहला आपराधिक मामला है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य तस्करों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।