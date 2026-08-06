वर्दी पर दाग लगाने वाले दोनों सिपाहियों को भेजा जेल, सीओ ने लिया पीड़िता का बयान

पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाले दोनों सिपाहियों को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। ब्यूटीपार्लर संचालिका व गोरखपुर के ढाबा संचालक की तहरीर पर मंगलवार की रात ही दोनों सिपाहियों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले शिकायत सामने आते ही कसया थाने में तैनात दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया था।

एक दिन पूर्व एसपी केशव कुमार के जनता दर्शन में कसया क्षेत्र की ब्यूटीपार्लर संचालिका ने शिकायत की थी कि कसया थाने में तैनात दो सिपाही रात में जबरन दरवाजा तोड़ कर में घुस गए। तोड़फोड़ की। जबरन गाड़ी में बैठाकर उसे गोरखपुर ढाबे पर ले गए और वहां भी छेड़छाड़ व मारपीट की। भोर में लाकर कसया में छोड़ा और किसी से कुछ न बताने की धमकी देकर चले गए।

सिविल जांच

मंगलवार को ही ब्यूटीपार्लर संचालिका की इस शिकायत पर एसपी ने आरोपों की गंभीरता देखते हुए कसया थाने में तैनात सिपाही उमाशंकर यादव व महेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस मामले की जांच सीओ सदर को सौंपते हुए शीघ्र रिपोर्ट मांगी। देर रात सीओ की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह दोनों सोमवार को एक किशोर को बाल सुरक्षा गृह पहुंचाने ले गए थे। वहां से लौटने के दौरान माड़ापार, थाना एम्स, गोरखपुर स्थित एक ढाबे में शराब की डिमांड को लेकर संचालक से विवाद हो गया। ढाबा संचालक पहले कसया में एक होटल संचालित करता था, जो मौजूदा समय में सील है। उसके बाद कसया में आकर वह महिला को जबरन साथ ले गए थे। आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कसया थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने दोनों दागी सिपाहियों को जेल भेज दिया गया। दो दिन से यह मामला जिले में हाई प्रोफाइल बना हुआ है.