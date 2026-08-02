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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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एक गांव के निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और शनिवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दो आरोपी गिरफ्तार

मिलक। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और रास्ते में रोक कर अभद्रता और आरोपियों की हरकतों से भयभीत होने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शनिवार को पुलिस ने नगर निवासी आरोपी आकिब निवासी मोहल्ला रौरा खुर्द और अनीश निवासी मोहल्ला असदुल्लापुर को नगर स्थित गुरुद्वारे चौराहे के समीप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया।

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