पांच चोरी की बाइक के साथ दो अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार
सहायल पुलिस ने दो अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ़्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपियों ने बाइक चोरी करने और उनकी नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों पर बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।
सहायल पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न जनपदों से बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर अथवा हटाकर सस्ते दामों में बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। थाना प्रभारी रमेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार को थुलपिया चौराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भैंसोडी गांव की ओर से दो युवक चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को अलग-अलग मोटरसाइकिलों सहित पकड़ लिया। जांच में दोनों वाहन चोरी के निकले। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने भैंसोडी गांव में तीन अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें छिपाकर रखने की जानकारी दी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन और बाइक बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रान्सू पुत्र अमरेश सिंह और लालू पुत्र अमर सिंह कुशवाह, दोनों निवासी ग्राम भैंसोडी, थाना सहायल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद मोटरसाइकिलों के फिरोजाबाद, आगरा, कोतवाली नगर, जनपद एटा में मुकदमें दर्ज हैं। शेष दो मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है。
पूछताछ का विवरण
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अलग-अलग जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी कर उनकी पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट हटा देते थे या फर्जी नंबर प्लेट लगा देते थे। इसके बाद वाहनों को कम कीमत पर बेचकर रुपये कमाते थे。
मुकदमा और आपराधिक इतिहास
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास और बरामद वाहनों के संबंध में भी जांच की जा रही है।
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