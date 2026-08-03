मादक पदार्थ के साथ धराया बंगाल का दो युवक मादक पदार्थ के साथ धराया बंगाल का दो युवक मादक पदार्थ के साथ धराया बंगाल का दो युवक

पोठिया, निज संवाददाता। अवैध मादक पदार्थो की रोकथाम के लिए चालए जा रहे विशेष अभियान के तहत पोठिया थाना की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 2 युवकों को 31.44 ग्राम एमडीएमए (मादक पदार्थ) के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम चिचुआबाड़ी पिकेट प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि बाइक से दो युवक नशीला पदार्थ लेकर चिचुआबाड़ी होते हुए ठाकुरगंज जाने वाला है।

पुलिस कार्रवाई सूचना पर चिचुआबाड़ी पिकेट पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर बिरनाबाड़ी से जलालपुर जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी कर दिया। जहां बिरनाबाड़ी स्थित चाय बागान के निकट एक बाइक पर सवार दो युवक पुलिस वाहन को देख चाय बागान में प्रवेश कर गया। जिसे पुलिस जवानों ने खदेड़ कर पकड़ा। आरोपितों की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के मो गुफरान (32) पिता मोजिब ग्राम डिहार थाना ग्वालपोखर वहीं दूसरा की पहचान तैरुद्दीन (35) पिता जसीमुद्दीन ग्राम बसालपुर थाना चाकुलिया के रूप में की गयी है।

सीधे अनुसंधान दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने अंचल अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान आरोपित के बाइक के झोले में रखा 31.44 ग्राम एमडीएमए नामक मादक पदार्थ बरामद किया गया। वही पुलिस ने आरोपित का बाइक एवं दो मोबाइल फोन जब्त किया है। थानाध्यक्ष कैप्टन संजय पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्जकर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कार्रवाई की गयी है। बंगाल से आने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा।