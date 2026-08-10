हाईवे के किनारे अफीम बेच रहे दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

हाईवे के किनारे अफीम बेच रहे दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा
पूरनपुर में असम हाईवे के तिराहे पर पुलिस ने दो आरोपियों को अवैध अफीम बेचते पकड़ा। उनके पास से 455 ग्राम अफीम और 1900 रुपए बरामद हुए। आरोपियों ने ट्रक चालकों को अफीम बेचने की बात कुबूल की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।
पूरनपुर। असम हाईवे के तिराहे पर अवैध रूप से अफीम की बिक्री करते दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से अफीम और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खुटार हाईवे पर एक धार्मिक स्थल के पास तिराहे पर दो आरोपी ट्रक चालक और अन्य लोगों को अवैध रूप से अफीम की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। दोनों के पास से 455 ग्राम अफीम, 1900 रुपए और एक बुलेट बाइक बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम जीशान खान पुत्र नौशाद खान और दिलशाद रजा पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला खानकाह बताया। इसमें जीशान के पास उन्होंने ट्रक चालकों को अफीम बिक्री करने की बात भी कुबूल की। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
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