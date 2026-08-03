Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चार मवेशी सहित दो पशु तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

इलिया पुलिस ने रविवार को चार मवेशियों के वध के लिए ले जा रहे दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपितों पर गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

चार मवेशी सहित दो पशु तस्कर गिरफ्तार

इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। इलिया पुलिस ने रविवार की तड़के चेकिंग अभियान के दौरान वध के लिए पैदल हांककर ले जाए जा रहे चार मवेशी सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डेहरीकलां-टेकारी-इलिया मार्ग पर स्थित इलिया गांव के पश्चिम घेराबंदी कर दो लोगों को चार मवेशी सहित पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहार के कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेरी-बिजुलिया गांव निवासी रणजीत राम तथा इलिया थाना क्षेत्र निवासी घनश्याम पासवान के रूप में हुई।

थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।