पुलिस ने 54 किलो गांजा के साथ दो तस्करों और सप्लायर को पकड़ा
कुंडवा चैनपुर पुलिस ने 54 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को पकड़ा है। तस्कर कमलेश कुमार और संजय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने आपरेशन चलाकर तस्करों को सैनिक रोड से पकड़ा। तस्करों के पास से 10,000 रुपये और तीन मोबाइल भी बरामद हुए।
कुंडवा चैनपुर । कुंडवा चैनपुर पुलिस ने मंगलवार शाम सीमा पर बन रहे सैनिक रोड से एक कार पर तस्करी कर ले जाये जा रहे 54 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को पकड़ा है। जबकि उसके निशानदेही पर गांजा के सप्लायर बिनोद मुखिया को कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर कमलेश कुमार चकिया थाना क्षेत्र के सिरसिया का रहने वाला है, जबकि संजय कुमार तिवारी मुजफ्फरपुर के देवरिया का रहने वाला है। तस्करों के पास से तीन मोबाइल फोन व करीब दस हजार रुपये भी बरामद हुआ है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बसंतपुर से कुछ अवैध सामान लेकर एक कार निकलने वाली है।
सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिषेक कुमार को देते हुए उनके नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक धनंजय कुमार निर्दोष व थाने के पदाधिकारियों की अलग-अलग टीम बना कर पीछा किया। पीछा करने के क्रम में बसंत चौक के पास से तस्कर गाड़ी को मोड़कर दूसरे रास्ते से भागने लगा। करीब तीन किमी तक पीछा कर तस्कर को सैनिक रोड से पकड़ लिया गया।
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