29 लाख की साइबर ठगी में म्यूल खातों का खेल, दो शातिर धराए
चंदौली में पुलिस ने म्यूल खातों से 29 लाख की साइबर ठगी में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास आठ बैंक खातों का विवरण, छह डेबिट कार्ड, और अन्य दस्तावेज मिले हैं। साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें इसका संचालन 17 राज्यों तक फैला हुआ है।
चंदौली, संवाददाता। म्यूल खातों से 29 लाख की साइबर ठगी में दो आरोपियों को पुलिस ने डीआरएम कार्यालय के पास से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से आठ बैंक खातों का विवरण मिला है। इनसे सात लाख से ज्यादा का लेनदेन हुआ है। वहीं चिह्नित 17 म्यूल खातों के खिलाफ एनसीआरपी पर साइबर ठगी की 76 शिकायतें और करीब 29 लाख रुपये की ठगी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को एसपी आकाश पटेल ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की राशि मंगाने एवं म्यूल खातों के माध्यम से अवैध लेन-देन करने वाले गिरोह के दो शातिरों को मुगलसराय वीआईपी गेट स्थित डीआरएम कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार के नवादा जिला, अलीगंज वारिस थाने के मीरचक ग्राम निवासी नीतिश कुमार और चंदौली जिले के सकलडीहा थाने के कोट निवासी अमन शर्मा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से आठ बैंक खातों का विवरण और दस्तावेज, पांच पासबुक, एक चेकबुक, छह डेबिट कार्ड, छह सिम कार्ड, दो कूटरचित आधार कार्ड, तीन स्मार्ट मोबाइल फोन एवं 650 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इन खातों के माध्यम से कुल 7,20,725 रुपये की साइबर ठगी का भी विवरण मिला है। एसपी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन साइबर अपराध एवं म्यूल खातों के माध्यम से वित्तीय ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में अलीनगर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है。
लालच देकर खुलवाते थे खाता
एसपी आकाश पटेल ने कहा कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए स्थानीय पते के कूटरचित (एडिटेड) आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। अभियुक्त अमन शर्मा क्षेत्र के लोगों को लालच देकर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाता था। उनके पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड एवं सिम कार्ड एकत्र करता था। वहीं, नीतीश कुमार इन खातों एवं बैंकिंग सामग्री को प्राप्त कर बिहार के नवादा निवासी सोनू सिंह को उपलब्ध कराता था। वहां से नेटवर्क से जुड़े लोगों को भेजा जाता था।
एक दिन पहले तीन को दबोचा
इससे एक दिन पूर्व चंदौली पुलिस और साइबर टीम ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से पासबुक, कूटरचित आधार कार्ड एवं स्मार्ट फोन मिला था। टीम में प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह, साइबर सेल के उपनिरीक्षक अभिषेक शुक्ला, राजीव मल्ल, अमित सिंह, हेड कांस्टेबल पवन यादव के अलावा कांस्टेबल संतोष यादव, अनिल प्रजापति, अली अहमद, गणेश तिवारी शामिल रहे।
17 राज्यों तक फैला हुआ है नेटवर्क
ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त गिरोह का 17 राज्यों तक नेटवर्क फैला हुआ है। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों के लोगों को लोन दिलाने, मीशो डिलीवरी पार्सल भुगतान, फेसबुक विज्ञापनों, पार्ट-टाइम जॉब एवं निवेश का झांसा देकर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी करते थे। बरामद किए गए म्यूल खातों में अब तक तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश सहित देश भर की दर्जनों एनसीआरपी शिकायतों की ठगी राशि का लेन-देन पाया गया है।
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