29 लाख की साइबर ठगी में म्यूल खातों का खेल, दो शातिर धराए

चंदौली, संवाददाता। म्यूल खातों से 29 लाख की साइबर ठगी में दो आरोपियों को पुलिस ने डीआरएम कार्यालय के पास से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से आठ बैंक खातों का विवरण मिला है। इनसे सात लाख से ज्यादा का लेनदेन हुआ है। वहीं चिह्नित 17 म्यूल खातों के खिलाफ एनसीआरपी पर साइबर ठगी की 76 शिकायतें और करीब 29 लाख रुपये की ठगी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को एसपी आकाश पटेल ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की राशि मंगाने एवं म्यूल खातों के माध्यम से अवैध लेन-देन करने वाले गिरोह के दो शातिरों को मुगलसराय वीआईपी गेट स्थित डीआरएम कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार के नवादा जिला, अलीगंज वारिस थाने के मीरचक ग्राम निवासी नीतिश कुमार और चंदौली जिले के सकलडीहा थाने के कोट निवासी अमन शर्मा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से आठ बैंक खातों का विवरण और दस्तावेज, पांच पासबुक, एक चेकबुक, छह डेबिट कार्ड, छह सिम कार्ड, दो कूटरचित आधार कार्ड, तीन स्मार्ट मोबाइल फोन एवं 650 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इन खातों के माध्यम से कुल 7,20,725 रुपये की साइबर ठगी का भी विवरण मिला है। एसपी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन साइबर अपराध एवं म्यूल खातों के माध्यम से वित्तीय ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में अलीनगर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है。