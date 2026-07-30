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144 कारतूस व 95 हजार नकदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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144 कारतूस व 95 हजार नकदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार 144 कारतूस व 95 हजार नकदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार 144 कारतूस व 95 हजार नकदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

144 कारतूस व 95 हजार नकदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

खगड़िया । नगर संवाददाता जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के दाढ़ी मोड़ के निकट से एसटीएफ के सहयोग से पुलिस ने दो बदमाशों को 144 पीस कारतूस व 95 हजार 200 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान गंगौर थाना क्षेत्र के जलकौड़ा के रहने वाले मो कासिम के पुत्र जफर आलम व मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगली टोला के रहने वाले छेदी यादव के पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है। एसपी भानुप्रताप सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डीआईयू व एसटीएफ व स्थानीय पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में राहुल कुमार को दाढी मोड़ के निकट 29 कारतूस, एक मोबाइल व एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया।

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वहीं कार्रवाई में जफर आलम के पास से भी 115 पीस कारतूस व एक मोबाइल बरामद किया गया। कार्रवाई में गंगौर थानाध्यक्ष श्यामसुंदर पासवान, एसआई एसएम अख्तर व डीआईयू एवं एसटीएफ की टीम शामिल थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार एक बदमाश एक यूट्बर है।पुलिस कर रही है मामले की जांच: राहुल कुमार व जफर आलम के पास इतनी भाारी मात्रा में मिले कारतूस के मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में लगी हुई हैकि आखिर ये लोग किसी को डिलवरी देने जा रहे थे अथवा किसी से डिलवरी ले रहे थे। हालांकि जांच के बाद इसके मुख्य सरगना तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है।

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