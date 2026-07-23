देसी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार
नावकोठी के पहसारा गांव में पुलिस ने 15 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान राम विनय सदा और रंजन कुमार उर्फ कारो के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये शराब बेचने की तैयारी में थे। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
नावकोठी। पुलिस ने पहसारा गांव से 15 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ दो धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राम विनय सदा और रंजन कुमार उर्फ कारो के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पहसारा के कचरा भवन के समीप दो व्यक्ति शराब बेचने की तैयारी में हैं। सूचना के सत्यापन के लिए वे स्वयं, एसआई रंजीत कुमार तथा सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान बाइक पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर वाहन मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी में रखे सफेद प्लास्टिक के जार से 15 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब ढोने में प्रयुक्त बाइक और बरामद शराब को जब्त कर लिया। दोनों के विरुद्ध उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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