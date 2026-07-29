मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, तीन मौके से हुए फरार

अखंडनगर, सुलतानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकशी गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा और बाइकों के साथ अन्य सामग्री बरामद की गई। फरार बदमाशों की तलाश जारी है।

अखंडनगर, सुलतानपुर। थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात मुठभेड़ के दौरान गोकशी गिरोह के तीन बदमाशों को दबोचने में कामयाब रही। इस दौरान जबावी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हुआ। घायल के साथ उसका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़े। हालांकि तीन बदमाश मौके से अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस के साथ बाइकों को बरामद किया है। घायल बदमाश का उपचार कराने के बाद उसे पुलिस ने उसके सहित उसके साथियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की। फरार हुए बदमाशों का नाम पता मिलने पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस सक्रिय होकर बदमाशों की तलाश में थी, इस दौरान कुंदाभैरवपुर बाइपास के पास पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाशों के आने का इंतेजार कर रही थी। इस बीच नेमपुर गांव तरफ से दो बाइकों पर पांच संदिग्ध लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इस पर बाइक सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह वहीं ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके पर ही दबोच लिया गया। जबकि तीन अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। जिनकी तलाश में पुलिस टीम ने कई स्थानों पर दबिश दे रही हैं।

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान घायल बदमाश की शिनाख्त चांदा थाना क्षेत्र के प्यारेपुर हाजी गांव निवासी अब्दुल सलाम के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार दूसरा आरोपित रियाज भी चांदा थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों काफी समय से गोकशी करने जैसे घृणित अपराध में लिप्त हैं। उनके विरुद्ध पूर्व से थाने में गोकशी के मामले दर्ज हैं। घटनास्थल से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, गोकशी में प्रयुक्त औजार के साथ एक बाइक बरामद की गई है। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है।

पुलिस का बयान क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने के बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान एक आरोपित घायल हुआ और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि बरामद हथियार, कारतूस और अन्य सामान को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि फरार आरोपितों की तलाश जारी है।