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पूर्वोत्तर राज्यों से लाते थे नशे की खेप, पटोरी स्टेशन बना सेफ जोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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पटोरी पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 12.5 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन (सूखा नशा कोटा) के साथ एक महिला समेत तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों का संबंध असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से है। पुलिस ने नंदनी लगुनिया और शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन के आसपास निगरानी रखी।

पूर्वोत्तर राज्यों से लाते थे नशे की खेप, पटोरी स्टेशन बना सेफ जोन

शाहपुर पटोरी, निज संवाददाता। पटोरी पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर लगभग 12.5 लाख रुपए मूल्य के हेरोइन (सूखा नशा कोटा) के साथ एक महिला समेत तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों का तार असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल से भी जुड़े होने की जानकारी मिल रही है।

पुलिस की कार्रवाई

उक्त आशय की जानकारी देते हुए पटोरी के थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि नारकोटिक्स सेल, बिहार , पटना द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ ड्रग्स तस्कर बरौनी की ओर से आ रही ट्रेन से नंदनी लगुनिया या शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर उतरकर, सड़क मार्ग से ड्रग्स की खेप पहुंचाने वैशाली जिले के महनार तथा बिदुपुर की ओर जाने वाले हैं। इसकी सूचना समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह को दी गई। इसके बाद उनके निर्देश पर पटोरी के थानाध्यक्ष ने दो पुलिस टीमों का गठन किया। जिसमें एक टीम को नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के समीप और दूसरी टीम को शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन के आसपास तैनात कर दिया गया।

संदिग्ध गतिविधियां

इस दौरान नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन की समीप निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु फोरलेन सड़क के पास एक महिला तथा दो पुरुषों को संदिग्धावस्था में देखा गया। इसके बाद टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन ड्रग्स की खेप बरामद हुई। इस टीम में पुलिस टीम में शामिल थानाध्यक्ष अनिल कुमार, अपर थानाध्यक्ष अंशु सिंह, दारोगा निरंजन कुमार, धर्मवीर कुमार शामिल थे。

सामान्य प्रश्न

पटोरी पुलिस ने कितने तस्करों को गिरफ्तार किया?
पटोरी पुलिस ने एक महिला समेत तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया।
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