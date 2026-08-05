तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोर गिरफ्तार
सिकंदराबाद, संवाददाता। नीमगांव पुलिस ने सोमवार को तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की तीन साइकिलें बरामद की हैं। पुलिस आ
नीमगांव पुलिस ने सोमवार को तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की तीन साइकिलें बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक इतिहास के साथ अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है। सिकंदराबाद चौकी प्रभारी राम गौरव ने बताया कि सोमवार दोपहर गश्त के दौरान पुलिस टीम ने भुलैयाखेड़ा मोड़ के पास तीन युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा। रोककर पूछताछ करने पर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने साइकिल चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जाबिर अली पुत्र कादिर अली, मुबारिक अली पुत्र शमशाद अली और वसीम शाह पुत्र शेर अली शाह निवासी ग्राम नगला बलेटू थाना सिधौली जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई है।
पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की तीन साइकिलें बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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