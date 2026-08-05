Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

सिकंदराबाद, संवाददाता। नीमगांव पुलिस ने सोमवार को तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की तीन साइकिलें बरामद की हैं। पुलिस आ

तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोर गिरफ्तार

नीमगांव पुलिस ने सोमवार को तीन अंतर्जनपदीय साइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की तीन साइकिलें बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक इतिहास के साथ अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है। सिकंदराबाद चौकी प्रभारी राम गौरव ने बताया कि सोमवार दोपहर गश्त के दौरान पुलिस टीम ने भुलैयाखेड़ा मोड़ के पास तीन युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा। रोककर पूछताछ करने पर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने साइकिल चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जाबिर अली पुत्र कादिर अली, मुबारिक अली पुत्र शमशाद अली और वसीम शाह पुत्र शेर अली शाह निवासी ग्राम नगला बलेटू थाना सिधौली जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें:पांच चोरी की बाइक के साथ दो अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार

पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की तीन साइकिलें बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Crime News Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।