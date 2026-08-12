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चोरी के वाटर पंप के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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पडरौना के कसया थाने की पुलिस ने चोरी के एक वाटर पम्प के साथ दो अभियुक्तों और दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में एक अन्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में अवधेश गोड़, वकील वर्मा और विशाल जायसवाल शामिल हैं। पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक चोरी का मामला सुलझाया।

चोरी के वाटर पंप के साथ दो गिरफ्तार

पडरौना। कसया थाने की पुलिस ने चोरी का एक वाटर पम्प के साथ दो अभियुक्त तथा दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट आदि के मामले में एक अन्य वांछित अभियुक्त सहित कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कसया पुलिस टीम ने चोरी के दर्ज मुकदमे का सफल अनावरण करते हुये चोरी गये वाटर पम्प कि बरामदगी करते हुये सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश गोड़ पुत्र किशोर गोड़ निवासी बड़का इनराहा व वकील वर्मा पुत्र भोला वर्मा निवासी मथौली थाना कसया तथा पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल जायसवाल पुत्र पारस जायसवाल निवासी अहिरौली बाजार थाना कसया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय, दरोगा भारत विशाल, अभिषेक यादव, सिपाही राजकुमार सरोज, रामबचन बिन्द, अरविन्द सिंह व अभिषेक यादव आदि शामिल रहे।

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