बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश,हथियार समेत तीन को पुलिस ने दबोचा

अपराधियों के मंसूबों पर समय रहते शिकंजा कसते हुए महनार अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार से लैस तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी साजिश नाकाम हो गई। बुधवार को महनार अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात सहदेई बुजुर्ग थाना पुलिस क्षेत्र में गश्ती एवं वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान चैनपुर बघेल गांव स्थित मुर्गा फार्म के समीप पुलिस को दो युवक संदिग्ध अवस्था में मिले।

गिरफ्तारी का विवरण

पुलिस की कार्रवाई

तलाशी में मिली पिस्टल, मौके से दोनों गिरफ्तार पुलिस ने दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी महेश मांझी के पुत्र मुन्ना मांझी और सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रामपुर बघेल निवासी रामजन्म मांझी के पुत्र धर्मवीर मांझी के रूप में हुई। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान महेश मांझी के घर से एक मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।वहीं मामले में समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी ईश्वर मांझी के पुत्र कुंदन मांझी को भी गिरफ्तार किया गया। हथियार के स्रोत और गिरोह की तलाश में पुलिस एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तीनों आरोपियों के किसी आपराधिक योजना में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। साथ ही बरामद हथियार कहां से आया और इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। कृत्यानंद सिंह