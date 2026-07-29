Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश,हथियार समेत तीन को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर किया खुलासा पिस्टल, मैगजीन व जिंदा कारतूस बरामद,आपराधिक साजिश की जांच तेज

बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश,हथियार समेत तीन को पुलिस ने दबोचा

अपराधियों के मंसूबों पर समय रहते शिकंजा कसते हुए महनार अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार से लैस तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी साजिश नाकाम हो गई। बुधवार को महनार अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात सहदेई बुजुर्ग थाना पुलिस क्षेत्र में गश्ती एवं वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान चैनपुर बघेल गांव स्थित मुर्गा फार्म के समीप पुलिस को दो युवक संदिग्ध अवस्था में मिले।

गिरफ्तारी का विवरण

तलाशी में मिली पिस्टल, मौके से दोनों गिरफ्तार पुलिस ने दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी महेश मांझी के पुत्र मुन्ना मांझी और सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रामपुर बघेल निवासी रामजन्म मांझी के पुत्र धर्मवीर मांझी के रूप में हुई। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान महेश मांझी के घर से एक मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस की कार्रवाई

वहीं मामले में समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी ईश्वर मांझी के पुत्र कुंदन मांझी को भी गिरफ्तार किया गया। हथियार के स्रोत और गिरोह की तलाश में पुलिस एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तीनों आरोपियों के किसी आपराधिक योजना में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। साथ ही बरामद हथियार कहां से आया और इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। कृत्यानंद सिंह

सामान्य प्रश्न

महनार अनुमंडल में गिरफ्तार हुए बदमाशों की पहचान क्या है?
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी महेश मांझी के पुत्र मुन्ना मांझी और सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रामपुर बघेल निवासी रामजन्म मांझी के पुत्र धर्मवीर मांझी के रूप में हुई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।