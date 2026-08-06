सिपाही मधुप कुमार हत्याकांड में शत्रुधन कुमार व दो सहयोगी गिरफ्तार

सीवान, प्रतिनिधि। पुलिस ने मधुप कुमार हत्या कांड से जुड़े अप्राथमिक अभियुक्त शत्रुधन कुमार और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनसे हथियार एवं अन्य सामान बरामद हुए हैं। अब तक कुल चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

सीवान, प्रतिनिधि। सिपाही मधुप कुमार हत्याकांड से जुड़े अप्राथमिक अभियुक्त शत्रुधन कुमार व इसके दो सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मैरवा थाना क्षेत्र के इमनौली निवासी नवाब यादव का पुत्र शत्रुधन कुमार उर्फ नवलखा, नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढ़ाला लक्ष्मीपुर निवासी शंकर यादव का पुत्र सुशील कुमार यादव उर्फ भीम व मैरवा थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी दीनानाथ यादव का पुत्र सोनु कुमार यादव उर्फ शक्ति यादव शामिल हैं। जांच के दौरान पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद की है। इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसपी कार्यालय द्वारा बताया गया है कि जिला आसूचना इकाई व मुफ्फसिल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 875/25 का अप्राथमिक अभियुक्त शत्रुधन कुमार यादव उर्फ नवलखा यादव बिना नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो से जिला मुख्यालय की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर छोटपुर बाइपास के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई, इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी की जानकारी सक्रिय पुलिसिंग के तहत गिरफ्तार हुए युवक बताया गया कि सक्रिय पुलिसिंग के तहत पुलिस ने जवान मधुप कुमार हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल किया है और अप्राथमिक अभियुक्त शत्रुधन कुमार यादव उर्फ नवलखा यादव व इसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, छह गोली, एक स्कॉर्पियो व छह मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मुफ्फसिल थाना में आर्म्स एक्ट के तहत एक अलग मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अबतक कुल चार अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार, जवान मधुप कुमार हत्याकांड में अब तक कुल चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। साथ ही यह भी बताया गया है कि गिरफ्तार शत्रुधन कुमार यादव उर्फ नवलखा यादव के खिलाफ मैरवा, गोरेयाकोठी, मुफस्सिल थाने में करीब 11 अपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों में मुफस्सिल थानाध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सिंह, एसटीएफ टीम व जिला आसूचना ईकाई शामिल रही।

घटनाक्रम का विवरण क्या है पूरा मामला पिछले वर्ष दिसंबर महीने में इनपुट मिलने पर पुलिस की टीम एक स्कार्पियो का पीछा कर रही थी। इस दौरान छोटपुर गांव के पास मधुप कुमार सड़क पर वाहनों को रोकने की कोशिश करने लगे। तभी तेज रफ्तार स्कार्पियो रूकने के बजाय जवान को जोरदार टक्कर मार दी और आगे बढ़ गयी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। यहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने जवान मधुप कुमार को मृत घोषित कर दिया था।