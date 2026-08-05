मुठभेड़ के बाद तीन गोकश गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

रामपुर में सावन के पहले सोमवार को बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गोवंश के अवशेष फेंकने के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दो आरोपियों को गोली लगी है और एक फरार हो गया। सभी आरोपियों का चालान किया गया है जबकि फरार अपराधियों की खोज जारी है।

रामपुर। सावन के पहले सोमवार को बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गोवंश के अवशेष फेंककर माहौल खराब करने का प्रयास करने के आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है। जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पूछताछ में उन्होंने घटना कबूल करते हुए कहा कि वह लोग रैकी करके बेसहारा गोवंशों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों का चालान कर दिया है। जबकि फरार साथियों की तलाश की जा रही है। सोमवार की सुबह जहां सभी लोग भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारी कर रहे थे तभी गंज कोतवाली क्षेत्र में बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर माहौल गर्मा गया। कुछ देर बाद ही हिन्दू संगठन के पदाधिकारी अविनाश पटेल के साथ तमाम पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे थे। उनका कहना था कि शासन की सख्ती के बाद भी आखिरकार जिले में गोवंश की हत्याएं क्यों नहीं रुक पा रही हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आने से हिन्दू समाज आहत हो रहा है। सूचना पर गंज पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पोलिस की कार्रवाई पदाधिकारियों की पुलिस कर्मियों से भी तीखी नोकझोंक हुई और उन्होंने सीधे तौर पर इन घटनाओं के पीछे पुलिस कर्मियों को ही जिम्मेदार ठहराया था वहीं पदाधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो विभिन्न हिन्दू संगठन के पदाधिकारी साधू-संतों के साथ मिलकर कलक्ट्रेट परिसर पर धरना देंगे। पुलिस ने किसी तरह से पदाधिकारियों को शांत कराते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। इसके बाद पुलिस ने अवशेष जमीन में दबा दिए थे। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी।

मुठभेड़ की जानकारी एक के दोनों पैर तो दूसरे के एक पैर में लगी गोली

सोमवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि गोवंश के अवशेष फेंकने वाले कुछ आरोपी बाइक से आ रहे हैं। वह बेसहारा पशुओं की तलाश में हैं। इसके बाद पुलिस ने ग्राम इंद्री से आने वाले रास्ते पर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद दो बाइक में चार लोग आते नजर आए। पुलिस ने जब उनको रोकने का इशारा किया तो आरोप है कि उन्होंने फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जिससे दो आरोपियों के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए। दो अन्य ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने पीछा करके एक को दबोच लिया। जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। घायल आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपी अजीमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खिजरपुर निवासी दानिश, गंज कोतवाली क्षेत्र के पक्का बाग निवासी जावेद और शहर कोतवाली के बंगला आजाद खां निवासी मलिक है। उनके पास से तमंचे, कारतूस और गौवध करने के उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों का मंगलवार को चालान कर दिया गया है। जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

गोवंश के अवशेषों का मामला स्टेडियम के पीछे गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने का मामला प्रकाश में आया था, इस बाबत कई टीमें गठित की गईं। दौराने सर्च कुछ लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिनमें दो के पैर में गोली लगी है।

-अनिल कुमार सिंह, एसपी