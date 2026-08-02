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साधु के वेश में मंगलसूत्र का लॉकेट उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बरोरा पुलिस ने साधु का वेश धारण कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब तीन ग्राम का सोने का मंगलसूत्र बरामद किया गया। मामले की तफ्तीश के दौरान तीनों आरोपी महिला से दक्षिणा मांगते हुए लॉकेट चुराने में शामिल थे।

साधु के वेश में मंगलसूत्र का लॉकेट उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

बरोरा पुलिस ने साधु का वेश धारण कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी गया करीब तीन ग्राम वजन का सोने के मंगलसूत्र का लॉकेट भी बरामद किया गया है। बाघमारा डीएसपी अजित कुमार बिमल ने शनिवार को बरोरा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि हरिणा कॉलोनी निवासी संजीव प्रसाद ने 31 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई की सुबह तीन व्यक्ति साधु के वेश में उनके घर पहुंचे और बातों में उलझाकर करीब तीन ग्राम का सोने का लॉकेट चुरा लिया। मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। छापेमारी के दौरान हरिणा बस्ती से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर चोरी गया लॉकेट बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्येंद्र लाठौर, सुमन कुमार और इंदल लाठौर के रूप में हुई है। तीनों बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत आमझौर थाना क्षेत्र के रकियान बिगहा के निवासी हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी दल में पुलिस इंस्पेक्टर मो. रुस्तम, थाना प्रभारी अभय कुमार सहित बरोरा थाना के पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे。

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ऐसे दिया वारदात को अंजाम

डीएसपी ने बताया कि तीनों आरोपी साधु बनकर दक्षिणा मांगने पहुंचे और महिला से कहा कि बजरंगबली का छोटा सा लॉकेट लाने पर उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महिला बजरंगबली की जगह मंगलसूत्र का सोने का लॉकेट ले आई। आरोपियों ने झोले से भगवान की मूर्ति निकालकर मंत्र पढ़ने का नाटक किया, लॉकेट को कागज में लपेटकर मूर्ति के पास रख दिया और महिला को 20 कदम विपरीत दिशा में जाने को कहा। महिला के लौटने तक तीनों लॉकेट लेकर फरार हो चुके थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरोरा पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया?
बरोरा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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