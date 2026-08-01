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शुभम कुमार साहू हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा पुलिस ने शुभम कुमार साहू हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट और छिनतई की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने पांच प्रमुख घटनाओं की जांच की, जिसमें तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को 36 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया।

शुभम कुमार साहू हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार

लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा जिला पुलिस ने चर्चित शुभम कुमार साहू हत्याकांड और उससे पहले हुई लूट व छिनतई के प्रयास की घटनाओं का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के कुरसे निवासी लाल रौशन नाथ शाहदेव और गुमला के घाघरा पतागाई निवासी हसमथ राजा के रूप में हुई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों द्वारा 30 जुलाई की शाम पहले अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स में लूट का प्रयास किया गया। इसके बाद पतराटोली स्थित पेट्रोल पंप पर छिनतई की कोशिश की और फिर प्रिया स्टोर के संचालक शुभम कुमार साहू को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर एसआईटी का गठन कर लगातार छापेमारी करते हुए 36 घण्टे के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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अपराधियों की पहचान

पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि तकनीकी विश्लेषण के आधार पर शनिवार सुबह ओयना गांव के एक बंद मकान में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने तीनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, .315 बोर की एक जिंदा गोली और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी लाल रौशन नाथ शाहदेव ने पूछताछ में बताया कि खत्री ज्वेलर्स में पिस्टल छीन लिए जाने के बाद वह अपने साथी के साथ वहां से भागा और बाद में देशी कट्टा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां लूट में असफल रहने के बाद प्रिया स्टोर पहुंचा, जहां शुभम कुमार साहू को गोली मार दी। आरोपी ने पूछताछ में हत्या के पीछे अपनी पुरानी दुश्मनी और मुखबिरी के संदेह की बात कही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आरोपियों का स्वीकारोक्ति बयान है, जिसकी जांच जारी है। पुलिस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। मुख्य आरोपी लाल रौशन नाथ शाहदेव के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट और चोरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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सवाल-जवाब

इस घटना में आरोपी कौन हैं?
आरोपियों की पहचान लाल रौशन नाथ शाहदेव और हसमथ राजा के रूप में हुई है।
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