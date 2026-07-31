अपरहण का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

अपरहण का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
शोहरतगढ़ पुलिस ने एक युवती का अपहरण करने के आरोपी मोहम्मद जमा उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी की तलाश थी, जिसे डोहरिया खुर्द चौराहा के पास से पकड़ा गया। पीड़िता की माँ ने थाने में तहरीर देकर शिकायत की थी कि उनकी बेटी घर पर नहीं थी।
शोहरतगढ़। थाना पुलिस टीम ने एक युवती को अपरहण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश में थी। थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक कस्बे की निवासी महिला ने शनिवार को तहरीर देकर बताया था कि किसी कार्य से बाहर गई थी। शाम को घर लौटी तो मेरी लड़की घर पर नहीं थी। इधर-उधर खोजबीन करने के बाद जब नहीं लड़की मिली तो संदेह के आधार पर शोहरतगढ़ कस्बा के वार्ड गांधी नगर निवासी मोहम्मद जमा उर्फ लाला के घर गई तो उनकी बेटी घर के अंदर मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।
आरोपी मोहम्मद जमा उर्फ लाला को डोहरिया खुर्द चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है।
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