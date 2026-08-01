घूरना पुलिस ने 107 लीटर नेपाली शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार
नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 107 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर मिथुन कुमार बाइक से शराब लेकर भारत में प्रवेश कर रहा था। पुलिस ने शराब और बाइक जब्त करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा से सटे घूरना बॉर्डर के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना पर 107 लीटर नेपाली शराब के साथ बाइक सवार एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर महेश पट्टी निवासी मिथुन कुमार पिता दिगंबर यादव बताया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक पर शराब लेकर तस्कर नेपाल से भारतीय क्षेत्र प्रवेश कर रहा था। जिसे पुलिस ने बॉर्डर के समीप बाइक रोककर तलाशी लिया। शराब बरामद होने पर बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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