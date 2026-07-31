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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और गिरफ्तार

मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य फरार दो संलिप्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता शाम को अपने नानी घर के सामने खड़ी थी। इसी क्रम में दो युवक बाइक पर आए और लड़की को जबरन बाइक में उठा ले गए। जहां दोनों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक लड़की को वापस घर पहुंचाने आ रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में ही दो अन्य युवकों ने बाइक रोक कर लड़की को उतार कर ले गए।

घटना का विवरण

दोनों अन्य युवकों ने भी बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन एक आरोपी मिजानुर को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक अन्य आरोपी मिनारूल शेख को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुफ्फसिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि कांड में संलिप्त अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है?
इस मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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