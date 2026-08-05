व्यापारी के शव को कार में रखकर फेंकने वाला दूसरा आरोपी दबोचा

हरदुआगंज (अलीगढ़), संवाददाता। कोतवाली नगर क्षेत्र के कपड़ा व्यापारी व सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी के भांजी दामाद अब्दुल्लाह की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी बुधवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी ने हत्या के बाद अपनी कार में शव को रखकर उसे खेत में फेंका था। पुलिस ने उसकी कार भी बरामद की है। पानी की टंकी ऊपरकोट निवासी 45 वर्षीय अब्दुल्लाह की कपड़े की दुकान थी। उनका भुजपुरा निवासी साबिर पुत्र खलील व उसके परिवार से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था। अब्दुल्लाह ने 16 माह पहले साबिर को ब्याज पर दो लाख रुपये दिए थे।

साबिर 65 हजार रुपये दे चुका था। फिर भी 4.30 लाख रुपये बकाया थे। आरोप है कि एक अगस्त की रात साबिर घर आया और पैसों के लेनदेन की बात कहकर अब्दुल्लाह को अपने साथ ले गया। इसके बाद अगली सुबह हरदुआगंज क्षेत्र के गांव हकीमगढ़ी के पास नहर की झाड़ियों में अब्दुल्लाह का शव मिला था। मृतक के बेटे अब्दुल राजिक ने शब्बीर, ताहिर, खलील, शब्बीर के तीन साले व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के पुरदिलनगर निवासी शाहरुख खान पुत्र नवी मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है, जो साबिर का साला है। शाहरुख ने पूछताछ में बताया है कि साबिर ने लोहे की रॉड सिर पर मारकर अब्दुल्ला की हत्या कर दी थी। फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से उसे बुलाया था। शाहरुख ने अपने जीजा साबिर की सहायता से अपनी ऑल्टो गाड़ी में शव को रखकर हाकिमगढ़ी पुलिया के पास खेत में फेंक दिया था।