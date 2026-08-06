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दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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पडरौना में नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त रूपेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया। वह बेलवा घाट का निवासी है। गिरफ्तारी में अपराध निरीक्षक राजेश कुमार, दरोगा पंकज कुमार, और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

पडरौना। नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस ने बुधवार को दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त रुपेश कुशवाहा पुत्र रामआशीष कुशवाहा निवासी बेलवा घाट थाना नेबुआ नौरंगिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अपराध निरीक्षक राजेश कुमार, दरोगा पंकज कुमार, सिपाही सतीश कुशवाहा व अभिषेक यादव आदि शामिल रहे। ---

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