किशोरी को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार
रायबरेली में पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है।
रायबरेली। मिल एरिया थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी रवि कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी बनई का पुरवा थाना डीह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है।
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