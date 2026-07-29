फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमानत कराने वाला गिरफ्तार
फतेहपुर में एक पेशेवर जमानतदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो फर्जी शपथपत्र और अन्य दस्तावेजों के जरिए गंभीर मामलों में जमानत दिलाता था। आरोपी ने एक ही संपत्ति को बार-बार बंधक दिखाने की बात स्वीकार की। वह हत्या, एनडीपीएस, गैंगस्टर, चोरी, धोखाधड़ी आदि 19 मामलों में शामिल था।
फतेहपुर। फर्जी शपथपत्र, खतौनी और अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गंभीर मामलों के आरोपियों की जमानत कराने वाले एक पेशेवर जमानतदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए एक ही संपत्ति को बार-बार बंधक दिखाकर जमानत कराने की बात स्वीकार की। हुसेनगंज पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान रामशरण पुत्र प्यारे निवासी अहमदपुर थाना हुसेनगंज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी शपथपत्र, खतौनी व अन्य कूटरचित अभिलेख तैयार कर उनका इस्तेमाल गंभीर मामलों में आरोपियों की जमानत कराने में करता था। पूछताछ में उसने हत्या, एनडीपीएस, गैंगस्टर, चोरी, धोखाधड़ी और कूटरचना समेत 19 मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेशेवर जमानतदार के रूप में जमानत कराने की बात स्वीकार की।
पुलिस अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें