पुलिस ने पकड़ा 15 हजार रुपये का इनामी गौतस्कर
बुधवार रात मुठभेड़ के दौरान भाग गया था इनामीपुलिस ने पकड़ा 15 हजार रुपये का इनामी गौतस्कर पुलिस ने पकड़ा 15 हजार रुपये का इनामी गौतस्कर
थाना कोसीकलां पुलिस ने चेकिंग के दौरान शुक्रवार सुबह एलवाडा की ओर रजवाहे की पटरी के समीप से 15 हजार रुपये के इनामी गौतस्कर को गिरफ्तार किया। बताते चलें कि 22 जुलाई देर रात गांव गांव ऐंच स्थित अस्थायी गौशाला से गौसेवक को बंधक बना तमंचा से डरा धमका कर दर्जन भर गौवंश ले जाने के मामले में पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही थी।
गौतस्कर की गिरफ्तारी
बुधवार देर रात मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से दो गोतस्कर और सिपाही सोनू घायल हो गये थे, जबकि तस्करों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने पकड़े गौतस्कर बदमाशों के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस, रस्सा आदि बरामद किए और दोनों शातिर व पुलिस कर्मी को उपचार के लिये भर्ती कराया था। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने मौके से भागे गौतस्कर सरीफ उर्फ दल्ली निवासी रोहिंदा, अरनिया, बुलंदशहर पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
जांच की प्रक्रिया
सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह, उप निरीक्षक उत्तम चौहान, पलक सोलंकी ने पतराम की पुलिया से एलवाडा की ओर रजवाहे पटरी से चेकिंग के दौरान पर पैदल जा रहे 15 हजार रुपये के इनामी गौतस्कर सरीफ उर्फ दल्ली निवासी रोहिंदा, अरनिया, बुलंदशहर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, रस्सी आदि बरामद कर चालान किया।
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