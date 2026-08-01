अवैध चरस के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार
देवबंद की कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत जडौदा जट्ट गांव के शातिर नशा तस्कर राजू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 421 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने उसे अंडरपास से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
देवबंद। कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत शुक्रवार को जडौदा जट्ट गांव निवासी शातिर नशा तस्कर राजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 421 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को जडौदा जट्ट जाने वाले अंडरपास से गिरफ्तार किया है। बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।
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