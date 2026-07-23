पुलिस पर फायरिंग का आरोपी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
प्रयागराज के पूरामुफ्ती पुलिस ने वांछित हिस्ट्रीशीटर शाह जमन को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अटाला में पुलिस पर फायरिंग की थी। उस पर 21 आपराधिक मामलों का आरोप है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में है। शाह जमन को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। पुलिस पर फायरिंग के आरोप में वांछित हिस्ट्रीशीटर शाह जमन को पूरामुफ्ती पुलिस ने गुरुवार को अहमदपुर असरौली में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। अटाला में कबाब-पराठा दुकान पर मारपीट के मामले में दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। उसके खिलाफ पहले से 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।पुलिस के मुताबिक, 17 मार्च की रात अटाला में कबाब-पराठा दुकान पर फाफामऊ के मुजम्मिल के साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में खुल्दाबाद थाने में नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
23 मार्च को खुल्दाबाद और पूरामुफ्ती पुलिस की संयुक्त टीम अहमदपुर असरौली गांव दबिश देने पहुंची थी। आरोप है कि दबिश के बाद लौटते समय आरोपियों ने पुलिस टीम को घेर लिया और गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। साथ ही पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। एसआई बृजेश यादव की तहरीर पर पूरामुफ्ती थाने में माशूकद्दीन, उसके बेटे शाह जमन, शाह फहद, शाह फहद, सऊद फैजल के अलावा दाउद, अकरम, मोहम्मद हंजला, आमिर, मोहम्मद अम्मार और चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पूरामुफ्ती थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार शाह जमन न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है।
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