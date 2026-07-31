बंदुआ में हुए गोलीबारी व चाकूबाजी मामले में नौ आरोपी गिरफ्तार

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव में 29 जुलाई की शाम में हुई गोलीबारी एवं चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून लगा धारदार चाकू, दो बेल्ट, घटनास्थल से 7.65 एमएम का एक खोखा तथा ब्लड सैंपल बरामद किया है। इस घटना में घायल एक युवक की इलाज के क्रम में मौत हो गई है। पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि घटना की शुरुआत एक नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ के विरोध के बाद हुई।

प्रारंभिक विवाद के बाद दोनों पक्ष अलग हो गए, लेकिन बाद में आरोपियों ने गोलीबारी और चाकूबाजी की। घटना में सुलेमान मियां गोली लगने से घायल हुए, जबकि समीना बीबी और मकबूल मियां पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मकबूल मियां की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में 19 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी की गई है। पुलिस ने हत्या, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विशेष छापेमारी दल का गठन किया। छापेमारी के दौरान बंदुआ गांव निवासी इमरान मियां, सरातुल मियां, शहबाज मियां, तबरेज आलम, इसराफिल मियां, सोनू मियां, गोकुल मियां, शेरू मियां तथा पालु मियां को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान तबरेज आलम ने मकबूल मियां पर चाकू से हमला करने की बात स्वीकार की है। जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी गोकुल मियां के विरुद्ध पहले से आर्म्स एक्ट सहित दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, मामले का मुख्य आरोपी आजाद मियां अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।