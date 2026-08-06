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दहेज हत्या मामले की आरोपिता सास को गिरफ्तार कर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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बीघापुर में कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या की वांछित आरोपिता सास सुक्खा देवी को गिरफ्तार किया है। कोमल की 17 महीने पहले शादी हुई थी और उसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मृतका के पिता ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था।

दहेज हत्या मामले की आरोपिता सास को गिरफ्तार कर भेजा जेल

बीघापुर। कोतवाली पुलिस ने शिवगंज गांव स्थित घर में दबिश देकर दहेज हत्या की वांछित आरोपिता सास को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपिता को कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। बतातें चलें कि बिहार थाना क्षेत्र के मुरतपुर गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने बेटी कोमल का विवाह 17 माह पहले कोतवाली क्षेत्र के शिवगंज गांव निवासी कन्हैया लाल के साथ किया था। कोमल की जिला अस्पताल में इलाज दौरान मौत हो गई थी। मृतका कोमल के पिता राजेश कुमार ने बीघापुर कोतवाली में पति कन्हैया लाल, सास सुक्खा देवी, ननिया ससुर हीरालाल और ननद ऋषि और उसके पति प्रमोद पर दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगा केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने घटना में नामित पति कन्हैया लाल को पहले ही जेल भेज चुकी हैं। बुधवार को सास सुक्खा देवी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है।

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