भैंस खरीद के बहाने रची एक लाख की लूट, मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार
लक्सर, संवाददाता। पुलिस ने एक लाख रुपये की लूट के मामले का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उससे लूट की रकम में से द
लक्सर, संवाददाता। पुलिस ने एक लाख रुपये की लूट के मामले में मास्टरमाइंड महिला को गिरफ्तार कर दस हजार रुपये बरामद किए हैं। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिरचंदी निवासी इमरान ने 20 जुलाई को कोतवाली लक्सर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 जुलाई को चार अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट कर एक लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि लूट की पूरी साजिश एक महिला ने रची थी। पुलिस ने मंगलवार को लक्सर क्षेत्र से ग्राम कुआं खेड़ा निवासी कविता को गिरफ्तार कर लिया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें