सात वर्षीया अबोध से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, जेल

देवघर, प्रतिनिधि। मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पीड़िता के पिता के आवेदन पर मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला अंतर्गत नलहाटी थाना क्षेत्र के मथुड़ा गांव निवासी समसूल इस्लाम कबाड़ी का कारोबार करता है। खरीद-बिक्री के सिलसिले में गांव आया था। आरोप है कि रविवार दोपहर करीब दो बजे अचानक बारिश शुरू होने पर पीड़ित परिवार के घर के पास रुक गया।

कुछ देर बाद वह घर के अंदर घुस गया, जहां सात वर्षीया बच्ची अकेली थी। आरोप है कि उसने बच्ची का मुंह दबाकर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास की महिलाएं और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संदीप कृष्णा पुलिसबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और आरोपी को पकड़कर थाना ले गए। पुलिस ने बच्ची की चिकित्सकीय परीक्षण कराने की प्रक्रिया भी पूरी की और आरोपी से पूछताछ की। जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद सोमवार को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।