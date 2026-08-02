Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मनिरामपुर छापेमारी में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

मुफसिल थाना क्षेत्र के मनिरामपुर गांव में पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर के तस्कर सत्तार शेख को गिरफ्तार किया। उसके पास से 6 ग्राम की 30 पुड़िया, 24 ग्राम गीला ब्राउन शुगर, नकद रुपये, और अन्य सामग्री बरामद की गई। मामले में दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।

मनिरामपुर छापेमारी में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

मुफसिल थाना क्षेत्र के मनिरामपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे मुख्य तस्कर सत्तार शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गठित विशेष छापेमारी दल ने दंडाधिकारी की उपस्थिति में आरोपी के घर पर यह कार्रवाई की। ​पुलिस की भनक लगते ही मौके पर मौजूद कुछ लोग भाग निकले, जबकि मौके से सत्तार शेख को धर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 6 ग्राम की 30 पुड़िया तैयार ब्राउन शुगर, 24 ग्राम गीला ब्राउन शुगर, 2,200 रुपये नकद, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, 6 बंडल प्लास्टिक पाउच, एल्युमिनियम फॉयल, सेवन करने के उपकरण और एक वीवो स्मार्टफोन बरामद किया गया।​इस

मामले में मुफसिल थाना कांड संख्या 104/26 के प्राथमिकी दर्ज आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं, इस धंधे में संलिप्त अन्य दो आरोपी बेलाल शेख और अब्दुल रौफ दोनों निवासी-चांदपुर, शमशेरगंज, मुर्शिदाबाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।