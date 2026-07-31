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जाले:रेप और ब्लैकमेल मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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जाले थाना क्षेत्र में एक रेप, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. महताब को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसका शोषण किया। मामले की जांच चल रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

जाले:रेप और ब्लैकमेल मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार

विजय कुमार ठाकुर,जाले। थाना क्षेत्र में रेप, ब्लैकमेलिंग एवं धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी मो. महताब को जाले थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला पिछले वर्ष 11 दिसंबर को स्थानीय थाने में बीएनएस की धारा 64(3) के तहत दर्ज हुआ था। मामले की जांच एसआई दीपशिखा को सौंपी गई थी। पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, आरोपी ने लगभग एक वर्ष पहले उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार उसका शोषण करता रहा।

पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान कई बार गर्भवती होने पर आरोपी ने जबरन गर्भपात भी करवाया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया और कानूनी कार्रवाई की बात कही, तो आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और दरभंगा शहर के एक होटल में रखा। बाद में 17 सितंबर 2025 को वह उसे अपने गांव ले गया और पत्नी के रूप में रखने लगा। आरोप है कि 27 नवंबर 2025 को आरोपी के भाई ने कमरे में आकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर कहा कि पति की तरह उसका भी उस पर अधिकार है। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने ससुर से की तो तीनों ने मिलकर उसके साथ गाली-गलौज और बुरी तरह मारपीट कर घर से भगा दिया। जाले थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले के मुख्य आरोपी मो. महताब को दोघड़ा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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