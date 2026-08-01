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खैरवा गांव में हुई लूटपाट का मुख्य आरोपी रोहतास से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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केतार की खैरवा गांव में पांच वर्ष पूर्व फाइनेंस कर्मी से हथियार दिखा कर लूट की घटना में मुख्य आरोपी अतुल राय को पुलिस ने रोहितास से गिरफ्तार किया। उसने जुर्म कबूल किया और उसे गढ़वा जेल भेज दिया गया। पहले से तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

खैरवा गांव में हुई लूटपाट का मुख्य आरोपी रोहतास से गिरफ्तार

केतार, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के खैरवा गांव में पांच वर्ष पूर्व हथियार का भय दिखा कर फाइनेंस कर्मी से उसका मोबाइल और बाइक लूट की घटना में शामिल मुख्य आरोपी बिहार के बक्सर जिला निवासी अतुल राय को पुलिस ने रोहतास के डेहरी ऑन सोन स्थित डाक बंगला के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर श्रीबंशीधर नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने छापामारी कर शातिर अपराधी अतुल राय को गिरफ्तार किया। केतार थाना में पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया।

मालूम हो कि पांच वर्ष पूर्व खैरवा गांव में चार अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी से हथियार का भय दिखा कर उसकी मोबाइल फोन व बाइक लुट लिया था। उनमें तीन आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मुख्य आरोपी अतुल फरार चल रहा था। छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह, भवनाथपुर पुलिस अंचल निरीक्षक गुलाब सिंह, थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी व मामले के अनुसंधान कर्ता एसआई चंदन कुमार साह सहित अन्य शामिल थे।

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