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अंतर्राज्यीय एटीएम स्वैपिंग गिरोह का भंडाफोड़, 3.36 लाख की ठगी करने वाला मुख्य सरगना चंदन सिंह गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- गिरोह का मास्टरमाइंड गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित मखदुमपुर गांव है निवासीगिरोह के मास्टरमाइंड गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित मखदुम

अंतर्राज्यीय एटीएम स्वैपिंग गिरोह का भंडाफोड़, 3.36 लाख की ठगी करने वाला मुख्य सरगना चंदन सिंह गिरफ्तार

लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। कार्यालय कक्ष में सोमवार को एसपी प्रेरणा कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि जिले में एटीएम कार्ड बदलकर और फर्जी हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों के खातों पर डाका डालने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित मखदुमपुर गांव निवासी शंकर सिंह के पुत्र चंदन सिंह को बांका जिले के कटोरिया से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का बिहार और झारखंड के कई जिलों में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। --------

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घटना की जानकारी

​ठगी की पटकथा मदद के नाम पर दिया झांसा:

घटना की शुरुआत 19 जुलाई 2026 को हुई अमहरा थाना क्षेत्र के मोरमा गांव निवासी रोहित कुमार कबैया थाना क्षेत्र स्थित एक एटीएम बूथ पर पैसे निकालने गए थे। ट्रांजैक्शन के दौरान पीड़ित का कार्ड मशीन में फंस गया। वहां दीवार पर चिपकाए गए फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर जब रोहित ने कॉल किया तो जालसाज ने उन्हें अपने झांसे में लेकर पास के जमुई मोड़ बुला लिया। इस दौरान मौका पाकर ठगों ने मशीन से असली कार्ड निकाला और पीड़ित के खाते से 3,36,000 रुपये साफ कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर कवैया थाना में कांड संख्या 277/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस की कार्रवाई

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​तकनीक और मानवीय सूचना से कसा शिकंजा:

​मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई जिसमें कवैया थाना पुलिस और तकनीकी शाखा डीआईयू को शामिल किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी अनुसंधान व गुप्त सूचनाओं के आधार पर गया निवासी चंदन सिंह की पहचान मुख्य अभियुक्त के रूप में हुई ।

कानूनी कार्रवाइयाँ

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​रात में घर पर दबिश, नकद व औजार बरामद:

​आरोपी की पहचान होते ही पुलिस टीम ने 30 जुलाई 2026 की रात आरोपी के गया स्थित रजौंधा टोला मखदुमपुर ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की भनक लगते ही चंदन सिंह चकमा देकर फरार हो गया,l लेकिन उसके घर से पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किये गये एक ​स्वाइप मशीन, एक चाकू,दो लोहे के प्लास, 1 पेचकस 1 मोबाइल फोन तथा घटना के वक्त पहना गया टी-शर्ट व चप्पल तथा 49,500 रुपये बरामद किया गया ​फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी रखी गई। आखिरकार 9 अगस्त 2026 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चंदन सिंह को बांका जिले के कटोरिया से धर दबोचा। पुलिस अब आरोपी से गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और अन्य राज्यों के नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। लखीसराय में दर्ज अन्य मामलों में भी आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

अपराध का इतिहास

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​बिहार-झारखंड के कई थानों में दर्ज हैं 13 से अधिक संगीन मामले:

​पुलिस अनुसंधान के दौरान पता चला कि आरोपी चंदन सिंह अंतर्राज्यीय स्तर पर एटीएम स्वैपिंग की वारदातों को अंजाम देता था। उस पर धोखाधड़ी, चोरी और एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्जनों मामले दर्ज हैं। बिहार-झारखंड में इसके खिलाफ लगभग 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में चंदन की गिरफ्तारी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी निशानदेही पर इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस ठगी की घटना कब हुई थी?
यह घटना 19 जुलाई 2026 को हुई थी।
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