खूंटी पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के चार सदस्यों को किया गिरफ्तार

खूंटी, संवाददाता। खूंटी पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी और शराब की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए गुरुवार को अंतरराज्यीय चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सीतारामडेरा (जमशेदपुर) निवासी 36 वर्षीय दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार, आजाद नगर (मानगो) निवासी 34 वर्षीय मो. अफरोज, वर्मा माइंस निवासी 44 वर्षीय बाबू पिल्ले तथा आदित्यपुर निवासी 41 वर्षीय अजय शर्मा शामिल हैं। इनके पास से चोरी के चांदी के आभूषण, ब्लेंडर्स प्राइड शराब की चार पेटियां (84 बोतलें), घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार, फर्जी नंबर प्लेट और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद किए गए हैं।

इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में दी। एसपी ने बताया कि 18 जुलाई को तोरपा में ज्वेलरी और शराब दुकान में हुई चोरी के बाद सूचना मिली थी कि आरोपी जमशेदपुर में छिपे हैं और चोरी के आभूषण बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एसडीपीओ विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी से खूंटी जिले के अलावा रांची जिले के दो तथा सरायकेला-खरसावां जिले के एक ज्वेलरी दुकान चोरी कांड का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 जोड़ी चांदी के पायल, धार्मिक लॉकेट, कमरबंद, कंगन, अंगूठी, चेन, ताबीज, ब्लेंडर्स प्राइड शराब की चार पेटियां, एक सफेद अर्टिगा कार, फर्जी नंबर प्लेट, तीन फीट लंबा कटर, ढाई फीट लंबा सबल, चार कीपैड मोबाइल, टोपी और मास्क बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार के खिलाफ हत्या, डकैती सहित करीब सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बाबू पिल्ले के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाना और जमशेदपुर के परसुडीह थाना में आर्म्स एक्ट और लूट के मामले दर्ज हैं। छापेमारी दल में एसडीपीओ विजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी मनीष कुमार, अनुसंधानकर्ता फुलमनी टोप्पो, पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार, राजीव कुमार तुरी, आरक्षी रवीन्द्र बड़ाईक, आरक्षी अक्षय कुमार अहीर सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।