20 हजार कीमत की शराब सहित दो तस्कर धराए
अलीनगर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने जीटीआर ब्रिज के पास दो अंतरराज्यीय तस्करों को 19 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा। शराब की कीमत 20,000 रुपए है। तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अगली कार्रवाई में जुटी है। पुष्टि हुई कि तस्कर बिहार के नालंदा और शरीफ क्षेत्र के निवासी हैं।
नियामताबाद,हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने जीटीआर ब्रिज के समीप से बीते रविवार की शाम दो अंतरराज्यीय तस्करों को 20 हजार रुपए मूल्य की करीब 19 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अगली कार्रवाई में जुटी है। पीडीडीयू नगर सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के तहत अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह और आरपीएफ एसआई गौतम कुमार सिंह टीम के साथ जीटीआर ब्रिज के पास संदिग्धों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी दौरान आटो से शराब बिहार जाने की सूचना पर दो तस्करों को टीम ने दबोच लिया।
पुलिस तस्कर बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सोनावा निवासी प्रतीक कुमार और बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के खैराबाद महलपुर निवासी राजा कयमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के अनुसार तस्करों के पास से करीब 19 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। जिसकी कीमत 20 हजार रुपए है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें