शिक्षिका की मौत के मामले में पति और ननद गिरफ्तार
हरावाला स्थित दिल्ली फॉर्म में नवविवाहित शिक्षिका सृष्टि कंडारी की मौत के मामले में उसके पति और उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है। सृष्टि की मां की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। आरोपी पति सचिवालय में निजी सचिव के पद पर तैनात है।
ऋषिकेश। हरावाला स्थित दिल्ली फॉर्म में नवविवाहित शिक्षिका सृष्टि कंडारी की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है एसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि सृष्टि की मां की शिकायत पर आरोपी पति उसकी मां व बहन के खिलाफत का मुकदमा दर्ज किया गया था। मालूम हो कि आरोपी पति सचिवालय में निजी सचिव के पद पर तैनात है। बताया कि सौरभ खत्री पुत्र स्व० मनोहर खत्री निवासी लक्ष्मण एन्केलव दिल्ली फार्म, हर्रावाला, कोतवाली डोईवाला, बहन सुरभि खत्री उर्फ चारू पुत्री स्व. मनोहर खत्री को गिरफ्तार किया गया है।
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