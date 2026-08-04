पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार
सुलतानपुर में मंगलवार को पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपित को भरथीपुर सरैया नहर के पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी शिवम, जो कि आदिलपुर गाँव का निवासी है, को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
सुलतानपुर। पाक्सो एक्ट के फरार चल रहे आरोपित को मंगलवार को पुलिस ने भरथीपुर सरैया नहर के पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित को कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया। धनपतगंज थाना में अयोध्या जिले के इनायतनगर थाना क्षेत्र आदिलपुर पूरे सुकई का पुरवा गांव निवासी शिवम पुत्र चन्द्रभान के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट सामने पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
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