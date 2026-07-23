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एनडीपीएस एक्ट में आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी में फुलवड़िया थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपित पिंटू कुमार उर्फ़ संजीव को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी शोकहारा का निवासी है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।

एनडीपीएस एक्ट में आरोपित गिरफ्तार

बरौनी। फुलवड़िया थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपित को गुरुवार को गिरफ्तार कर भेज जेल दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की पहचान शोकहारा निवासी पिंटू कुमार उर्फ़ संजीव के रुप में हुई है।

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