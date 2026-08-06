चोरी के मामले का प्राथमिक अभियुक्त बंगाल से गिरफ्तार
ठाकुरगंज थाना पुलिस ने चोरी के प्राथमिक अभियुक्त मो. मनान (24) को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। अभियुक्त की तलाश ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 192/24 के तहत की जा रही थी। पुलिस ने विधाननगर थाना पुलिस की मदद से बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा के निकट छापेमारी कर इसे पकड़ा।
ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिक अभियुक्त को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मो. मनान (24), पिता मसीरुद्दीन, निवासी बड़ा ननकार, थाना ठाकुरगंज, जिला किशनगंज के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष अंजय अमन ने बताया कि ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 192/24, दिनांक 19 दिसंबर 2024, धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज मामले में आरोपित की तलाश की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल के विधाननगर थाना पुलिस के सहयोग से बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा के समीप छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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