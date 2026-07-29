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रेप केस में फरार चल रहा युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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सिमरिया धाम में, चकिया थाना की पुलिस ने दो वर्ष से फरार चल रहे युवक चंदन महतो को गिरफ्तार किया। वह बिंदटोली गांव का निवासी है और उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज है। पुलिस ने बताया कि उसकी कुर्की भी की गई थी।

रेप केस में फरार चल रहा युवक गिरफ्तार

सिमरिया धाम। चकिया थाना की पुलिस ने रेप केस में दो वर्ष से फरार चल रहे सिमरिया घाट बिंदटोली गांव के एक युवक को गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवक सिमरिया घाट बिंदटोली गांव के लोचन मुखिया के पुत्र चंदन महतो है। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि उक्त युवक पिछले दो वर्ष से फरार चल रहे थे। उसके घर की कुर्की भी की गई थी।

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