मगहर से जालसाजी का आरोपी गिरफ्तार
संतकबीरनगर में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने भूमि खरीद में धोखाधड़ी के आरोप में जितेंद्र गिरी को गिरफ्तार किया। पीड़िता गुड्डी गुप्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 40 लाख रुपये में सौदा किया था, जिसमें उन्होंने 24 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन बाद में जमीन का बैनामा नहीं किया और जान से मारने की धमकी दी।
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने रविवार को दुर्गा मंदिर मगहर के पास से धोखाधड़ी मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि 11 जून 2026 को पीड़िता गुड्डी गुप्ता ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि भूमि क्रय के नाम पर आरोपियों के जरिए उनसे 40,00,000 रुपये में सौदा तय किया गया। जिसके क्रम में उन्होंने अग्रिम रूप से 24,00,000 (16 लाख ऑनलाइन एवं 08 लाख नकद) का भुगतान किया। इसके उपरांत आरोपियों के जरिए विभिन्न बहाने बनाकर भूमि का बैनामा नहीं किया तथा शेष धनराशि की मांग की जाती रही। आरोप है कि अनुबंध के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई तथा धनराशि वापस मांगने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई।
तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। सूचना के आधार पर कांटे चौकी इंचार्ज प्रभांशु कुमार राय, कांस्टेबल मुकेश यादव, कांस्टेबल अमितेश सिंह ने आरोपी जितेंद्र गिरी निवासी ग्राम बांसपार, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर को दुर्गा मंदिर मगहर के पास से गिरफ्तार किया।
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