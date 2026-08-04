बाइक में छिपाकर लाई जा रही शराब के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, चार बाइक जब्त
पुलिस ने दरौली में एक बड़ी कार्रवाई के तहत नदी पार से यूपी से आ रही चार कारोबारी को गिरफ्तार किया। इनके पास से बाइक में छिपाकर 439 पीस शराब बरामद हुई। पुलिस ने चार बाइकों को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार कारोबारियों से पूछताछ चल रही है और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरौली, एक संवाददाता। पुलिस ने भट्ठी घाट के पास नदी पार यूपी से आ रही वाहन जांच अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी के उस पार से बाइक में छिपाकर शराब लेकर आ रहे चार कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान बाइक से 439 पीस 8 पीएम शराब बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त चार बाइक भी जब्त कर ली हैं। थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने बताया कि वाहन जांच के दौरान संदिग्ध बाइक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें शराब बरामद हुई। गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार कारोबारी यूपी के बलिया जिले के मंजीत कुमार, अरविंद कुमार, शिवाजी कुमार भारती व मनीष राजभर है।
कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां जा रही थी।
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