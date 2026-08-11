मवेशियों से लदे ट्रक जब्त, चार गिरफ्तार
सोमवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा के डिबुडीह चेक पोस्ट पर विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा समिति की मदद से चार लोगों को मवेशी लदे ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन पर मवेशियों की तस्करी करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मैथन, प्रतिनिधि। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा के डिबुडीह चेक पोस्ट पर विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा समिति की मदद से सोमवार को बंगाल क्षेत्र में कुल्टी थाने की चौरंगी चौकी पुलिस ने मवेशी लदे ट्रक और चालक के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के मैथन इलाके से एक ट्रक में काफी संख्या मवेशी को लादकर ले जाया जा रहा था। इस बात की भनक विश्व हिंदू परिषद की गौरक्षा समिति को लगी। समिति के सदस्यों ने चौरंगी फाड़ी पुलिस को सूचना दिया।
गौ रक्षा समिति की सूचनाबंगाल पुलिस डिबुडीह चेकपोस्ट पर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की और संदिग्ध ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें मवेशी बरामद हुईं। परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर पुलिस ने ट्रक चालक और उसके तीन साथियों को हिरासत में ले लिया।
तस्करी की आशंकाविश्व हिंदू परिषद गौरक्षा समिति के प्रतिनिधि चंद्रशेखर साव ने बताया कि सूचना मिली थी कि इन मवेशियों को मैथन से ट्रक में लोड किया गया। आशंका जताया जा रहा है कि इन्हें बांग्लादेश सीमा की ओर तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। पुलिस पूछताछ कर रही है। पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को कहां ले जाया जा रहा था। तस्करी गिरोह में कौन कौन शामिल हैं।
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