मारपीट और हत्या के प्रयास में चार गिरफ्तार
शाहगंज के परासिन गांव में एक युवक अनमोल सिंह पर हमला करके हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि प्रभात यादव, गगन यादव, शुभम यादव और विकास यादव ने जान से मारने की नीयत से अनमोल पर हमला किया। घायल की मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की।
शाहगंज। कोतवाली क्षेत्र के परासिन गांव में युवक से मारपीट कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने रविवार को चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया। गांव निवासी अनमोल सिंह को गुरुवार रात करीब आठ बजे गोल्हगौर गांव निवासी प्रभात यादव उर्फ लोहा, गगन यादव उर्फ विक्की, शुभम यादव और विकास यादव ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोप है कि सभी ने उसे जान से मारने की नीयत से हमला किया था। घटना के बाद घायल की मां रीता सिंह पत्नी जयप्रकाश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने हमराहियों के साथ जोगिया बांध के समीप दबिश देकर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी का चालान न्यायालय भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें