फर्जी कंपनी खोल साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंड़ाफोड, चार गिरफ्तार

शामली। फर्जी कंपनी एवं बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर लोगों को बीमा और निवेश एव डिजीटल मार्किट का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के चार साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर महिला से चार लाख 90 हजार एवं आठ लाख रुपये की ठगी का खुलासा किया। इन चारों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी साइबर ठगी के मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से दस मोबाइल लगभग चार हजार की नगदी और 06 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 40 सिम कार्ड और पैनकार्ड व चैकबुक और पास बुक बरामद की है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रसेवार्ता में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गत 30 जुलाई में साइबर क्राइ थाना पुलिस द्वारा गत 29 जून में कुमारी कामिनी पुत्री स्वर्गीय शोकेन्द्र मलिक निवासी ग्राम लांक ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी माता को बीमा पॉलिसी की धनराशि जमा कराने का झांसा देकर उनके बंधन बैंक खाते से ₹4,90,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गयी। साइबर टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच जांच में करण पुत्र मनोज उर्फ अशोक निवासी ग्राम सेंथली की मढैया थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर, रंजित कुमार सारस्वत पुत्र जवाहरलाल निवासी धरमई थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, हाल निवासी सेक्टर-01 वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद, राजीव बंसल पुत्र प्रेमचन्द्र बंसल निवासी चन्द्रनगर थाना मंडावली पूर्वी दिल्ली, हाल निवासी श्याम पार्क थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये। इस जांच के दौरान एक दूसरा मामला भी प्रकाश में आया जिसमें यमुना नगर हरियाणा निवासी साकिर अली पुत्र तोसिक अली द्वारा अपने एसबीआई बैंक खातों आठ लाख की ठगी की धनराशि चेक और एटीएम के माध्यम से शामली बैंक से निकाली गयी। इस पर साइबर थाना पुलिस ने टीम ने उक्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मोबाइल आदि सामान बरामद किया है। जांच एनसीआरपी एवं समन्वय पोर्टल पर जांच की गयी तो पता लगा कि उसके उक्त खाते के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों से कुल 03 साइबर शिकायतें दर्ज होना पाया गया। महाराष्ट्र, राजस्थान एवं कर्नाटक के पीड़ितों की धनराशि इसी खाते में प्राप्त होना तथा उसी दिन चेक के माध्यम से निकासी किया जाना प्रमाणित हुआ.